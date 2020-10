Mundo

Covid-19: Maioria dos americanos diz que Trump desvalorizou a doença

Sondagem da Reuters/Ipsos mostra que os norte-americanos estão mais desiludidos com a forma como o Presidente dos Estados Unidos está a lidar com o novo coronavírus, sentimento que também se reflecte nas intenções de voto para as eleições de Novembro: Biden segue à frente e a dez pontos percentuais de Trump.

Donald Trump está há quatro dias internado no hospital militar Walter Reed, arredores de Washington.

Fotografia: DR

Se Donald Trump tivesse levado a pandemia da Covid-19 mais a sério provavelmente não teria sido infectado, acreditam 65% dos norte-americanos, de acordo com uma sondagem da agência Reuters/Ipsos. À medida que a pandemia evolui, nota-se que o Chefe de Estado norte-americano vai reunindo cada vez menos aprovação pela forma como lida com a Covid-19.

No final de Setembro, segundo a mesma fonte, 54% dos norte-americanos não concordavam com a gestão de Trump. Esta semana, o mesmo indicador foi reavaliado em 57%. Apenas 34% dos inquiridos disseram acreditar nas declarações do Presidente sobre o novo coronavírus. Enquanto 55% não assume como verdadeiras as suas afirmações e 11% têm dúvidas.

A sondagem - realizada através da internet nos dias 2 e 3 de Outubro - contou com a participação de 1005 pessoas, residentes em todos os estados norte-americanos. Donald Trump está há quatro dias internado no hospital militar Walter Reed, arredores de Washington, onde continua a trabalhar. Durante a mais recente actualização do estado de saúde do Presidente, o médico Sean Conley garantiu que este "continua a melhorar", mas, "como em qualquer doença, há altos e baixos particularmente quando um doente é vigiado 24 horas por dia".