Covid-19: Mais 172 novas mortes na Itália

A Itália registou ontem mais 1.402 casos de infecção e mais 172 mortes associadas à Covid-19, de acordo com a agência de Proteção Civil italiana. O número total de mortes atingiu ontem 30.911, uma taxa de variação de 0,6% em relação a segunda-feira (30.739), quando se registaram mais 179 mortes.

Desde o início da pandemia no país, em Fevereiro, são contabilizadas 221.216 pessoas que obtiveram resultado positivo no teste à Covid-19, mais 1.402 em relação à véspera, numa taxa de variação de 0,6% (contra o registo de 744 na segunda-feira). O número de casos positivos - comprovados - é agora de 81.266 (menos 1.222 em relação à véspera), sendo que há ainda 109.039 pessoas recuperadas (mais 2.452 do que ontem). Os pacientes hospitalizados são também em menor número, totalizando 12.865 em todo o país, e os que estão em cuidados intensivos são 952 (menos 47 do que segunda-feira).

Recorde-se que o país transalpino iniciou o fim do confinamento em 4 de Maio e estão previstas medidas mais abrangentes para a próxima se-gunda-feira, com a reabertura de museus e das actividades comerciais não alimentares. No entanto, as autoridades não cessam de apelar aos italianos para manterem a prudência, ao alertarem para a possibilidade de uma segunda vaga.