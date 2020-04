Mundo

Covid-19: Mais de 10 Estados preparam-se para reabrir nos EUA

Mais de uma dezena de Estados norte-americanos estão a preparar-se para reactivar as respectivas economias ao longo da próxima semana, apesar de o número de contágios do novo coronavírus continuar a aumentar em todo o país.

Segundo os dados mais recentes, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 50.000 mortes entre os mais de 900.000 casos de infecções, mas vários são os estados que pretendem reabrir a economia, como, por exemplo, os de Iowa, Mississípi, Florida, Minnesota, Carolina do Sul, Geórgia, Califórnia ou Tennessee, entre outros.

Na Florida, as praias e os parques foram reabertos, enquanto no Minnesota algum comércio e as actividades desportivas poderão voltar a funcionar.

A Carolina do Sul e a Geórgia levantaram já praticamente todas as restrições às actividades económicas.

A partir da próxima segunda-feira, o Tennessee vai permitir a reabertura dos restaurantes e de estabelecimentos comerciais, desde que a capacidade seja limitada a apenas metade.

Na Califórnia, a polícia está a pedir este fim de semana aos residentes da zona sul do Estado que evitem deslocar-se às praias da região com a prevista chegada do tempo mais quente.

As limitações, porém, não têm impedido que as pessoas se desloquem às zonas balneares de Newport, que, na quarta-feira, acolheu cerca de 40.000 pessoas devido à onde de calor que assola a região, segundo noticiou o canal local Fox 11.

A reabertura das actividades económicas nestes estados vai decorrer numa altura em que a pandemia de Covid-19 continua a infectar um número cada vez maior de norte-americanos, com os Estados Unidos a manterem-se como o país mais infetado com o novo coronavírus do mundo em termos absolutos.

Segundo os dados oficiais mais recentes disponibilizados pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registaram 52.782 óbitos associados à covid-19, fruto de 924.576 casos positivos.