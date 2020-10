Mundo

Covid-19: Mais de 10 milhões de casos na América Latina e Caraíbas

Mais de 10 milhões de novos casos de Covid-19 foram oficialmente identificados na América Latina e nas Caraíbas, segundo uma contagem feita pela agência France Presse (AFP), a partir de fontes oficiais.

De acordo com os dados da AFP, pelo menos, 10.001.833 casos foram registados. Entre eles, verificaram-se 366.637 óbitos e 8.537.563 curados. A América Latina e as Caraíbas são, de acordo com dados oficialmente divulgados, a região do mundo mais afectada em termos de casos e mortes.



Mais de metade dos casos registou-se no Brasil, que contabiliza 5.055.888 infectados e 149.639 óbitos, desde o início da pandemia, em Dezembro de 2019. Seguem-se a Colômbia, com 894.300 infectados e 27.495 mortes, a Argentina (871.455 e 23.225) e o Peru (843.355 e 33.158).



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (213.570) e casos de infecção (mais de 7,6 milhões).





Europa



Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (42.679 mortos, mais de 575 mil casos), seguindo-se a Itália (36.111 e 343 mil), Espanha (32.929 e 861 mil) e França (32.630 e 691 mil).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.