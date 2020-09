Mundo

Covid-19: Mais de 18 mil estrangeiros impedidos de entrar no Canadá

As autoridades do Canadá recusaram, desde Março, a entrada no país a mais de 18 mil estrangeiros, a maioria cidadãos dos Estados Unidos, por viagens não essenciais, segundo dados oficiais ontem divulgados.

Fotografia: DR

Segundo estatísticas da Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, entre os dias 22 de Março e 2 de Setembro, os agentes canadianos recusaram a entrada de 18.431 viajantes estrangeiros, a maioria vindo dos Estados Unidos.



O Canadá e os Estados Unidos fecharam a fronteira comum, a mais longa do mundo, a 21 de Março, excepto para o comércio de mercadorias e trabalhadores essenciais, com o objectivo de conter o contágio da pandemia da Covid-19.



Em meados de Agosto, o encerramento da fronteira, com 8.900 quilómetros, foi prorrogado até, pelo menos, 21 de Setembro. Em situação normal, mais de 400 mil canadianos e americanos cruzam a fronteira entre os dois países diariamente. A troca de bens e mercadorias de ambos os lados totaliza diariamente 2,4 mil milhões de dólares canadianos (1.5 mil milhões de euros).



Os Estados Unidos são o país mais afectado pela pandemia da Covid-19, tendo registado até ontem mais de 188.500 mortes. O Canadá, por sua vez, informou ontem que já registou 9.183 mortes. A situação epidemiológica tem causado preocupação entre alguns canadianos, que temem que os americanos vão para o Canadá por motivos ilegítimos, com o risco de se espalhar o novo coronavírus.



No final de Julho, as autoridades canadianas introduziram regras mais rígidas e condições adicionais de entrada no país, com o objectivo de reduzir o tempo de permanência dos viajantes em trânsito.



No sábado, uma família americana que vinha do Alasca foi escoltada pela polícia de Vancouver até à fronteira entre Colúmbia Britânica e os Estados Unidos, por ficar muito tempo no Canadá e não seguir a rota mais directa para o estado americano de Washington, segundo a AFP, que cita os media canadianos.



Os quatro membros da família foram condenados a pagar uma multa de 500 dólares canadianos [323,39 euros] cada. A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infectou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.