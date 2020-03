Mundo

Covid-19: Mais de 19 mil mortos em todo o mundo

Mais de 19 mil pessoas morreram em todo o mundo infectadas por Covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados hoje às 11:00.

Fotografia: DR

De acordo com o novo balanço divulgado às 11:00, o novo coronavírus matou 19.246 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em Dezembro. Foram registados mais de 427.940 casos de infeção em mais de 181 países e territórios desde o início da epidemia. Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de Fevereiro, tem 6.820 mortes em 69.176 casos. São consideradas curadas pelas autoridades italianas 8.326 pessoas.

Espanha é agora o segundo país mais afetado do mundo, com 3.434 mortes em 47.610 casos e 5.367 pessoas curadas. Os países mais afetados depois de Itália e Espanha são a China com 3.281 mortes para 81.218 casos, Irão com 2.077 mortes (27.017 casos), França com 1.100 mortes (22.302 casos) e Estados Unidos com 600 mortos (55.225 casos).

Desde as 19:00 de terça-feira, Camarões e Níger anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao vírus. Líbia, Laos, Belize, Granada, Mali e Dominica anunciaram os primeiros casos. A Europa totalizou até às 11:00 de hoje 226.340 casos (12.719 mortes), a Ásia 99.805 casos (3.593 mortes), Estados Unidos e Canadá 57.304 casos (624 mortes), Médio Oriente 32.118 casos (2.119 mortes), América Latina e Caraíbas 7.337 casos (118 mortes), Oceânia 2.656 casos (nove mortes) e África 2.382 casos (64 mortes).