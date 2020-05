Covid-19: Mais de 274.000 mortos em todo o mundo

Estudantes universitários pagam propinas a partir do próximo ano

A partir do próximo ano académico, em 2021, todos os estudantes matriculados nas instituições públicas do ensino superior no período regular ou diurno, para os cursos de bacharel e licenciatura, vão pagar a propina mensal no valor de 1.900 kwanzas, ao passo que para o nocturno ou pós-laboral vai manter-se em 15 mil kwanzas.