Covid-19: Mais de 4,2 milhões de infectados e 292 mil mortos em todo mundo

Ordem dos Enfermeiros atribui carteira profissional

Um grupo de 70 técnicos de Saúde dos mais de 1.600 inscritos na Ordem dos Enfermeiros de Angola (Ordenfa), recebeu ontem carteiras profissionais, durante o acto comemorativo do Dia Internacional do Enfermeiro, realizado no pátio da Escola Técnica de Enfermagem, no centro da cidade de Saurimo.