Covid-19: Mais de 450 mil mortos e acima de 8,4 milhões de infecções no mundo

Recenseamento agrário é retomado em Julho

As operações de campo do 1º Recenseamento Agropecuário e Pescas (RAPP) iniciam no final de Julho, quando são lançados no Moxico, depois de terem sido adiadas no mês de Fevereiro, anunciou hoje, em Luanda, o coordenador do recenseamento e director -geral do Instituto Nacional de Estatística (INE), Camilo Ceita.