Covid-19: Manica busca autonomia para testes à Covid-19

As autoridades de Saúde da província de Manica, centro de Moçambique, iniciaram testes a amostras de controlo da Covid-19 recorrendo a um aparelho que era usado para diagnosticar a tuberculose e que querem certificar, disse ontem à Lusa fonte dos serviços.

Fotografia: DR

"A certificação para iniciar com testagem de rotina à Covid-19 está prevista para hoje, quinta-feira", explicou à Lusa Isidoro Xavier, director dos Serviços provinciais de Saúde de Manica.



Já foram testadas 28 amostras de verificação durante o ensaio ao equipamento.

Neste ensaio, prosseguiu, foram priorizados testes urgentes de doentes internados nos hospitais de Manica e de Profissionais de Saúde.

O equipamento usado em Manica tem a capacidade para testar quatro amostras a cada duas horas, estando prevista a aquisição de um equipamento mais eficiente para reduzir o tempo de espera pelos testes e cobrir maior nú-mero de cidadãos.



Até agora, as amostras colhidas na província de Ma-nica têm sido enviadas para o Instituto Nacional de Saúde (INS), em Maputo, instituição que está a criar condições para as províncias passarem a ter autonomia no teste da Covid-19. Moçambique tem 7.114 casos acumulados de infecção pelo novo coronavírus, 45 mortes e 4.064 recuperados.