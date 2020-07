Mundo

Covid-19: Milhares de estudantes regressam às aulas na segunda fase de reabertura na África do Sul

Milhares de estudantes sul-africanos regressaram hoje às aulas na segunda fase de reabertura das escolas após quase quatro meses de confinamento no país que lidera o número de infecções de Covid-19 em África.

Fotografia: DR

Os alunos dos graus 6 e 11 regressaram hoje às aulas depois de os colegas dos graus 7 e 12 terem já regressado no mês passado. No regresso, os alunos tiveram de apresentar declarações assinadas pelos pais autorizando-os a retomarem a escola. O Governo da África do Sul ganhou na semana passada um processo judicial que lhe permitiu prosseguir com a reabertura de escolas.

O processo pretendia que as escolas permanecessem fechadas devido ao perigo de a doença se espalhar entre alunos e professores. Apesar da vitória, no entanto, nos últimos dias, o Governo adiou os planos para o regresso às aulas de alunos de outros graus de ensino, numa altura em que os casos confirmados da doença estão a acelerar no país.

A África do Sul tem 196.750 infecções pelo novo coronavírus, mais de 40% de todos os casos relatados pelos 54 países africanos, e registou 3.199 mortes. Pelo menos 2.121 professores na província de Gauteng, que inclui Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, não regressaram às escolas por terem doenças que os colocariam em maior risco caso fossem infetados.

Desde a primeira fase da reabertura das escolas no mês passado, 968 escolas tiveram de fechar devido a surtos e 2.400 professores e 1.260 alunos deram positivo nos testes à Covid-19. Os pais que não se sentem à vontade para enviar os seus filhos de volta à escola foram encorajados a registá-los para a escolarização "online" fornecida pelo departamento de educação.

Em África, há 11.360 mortos confirmados em mais de 476 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente. A Covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infectou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.