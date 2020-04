Mundo

Covid-19: Moçambique observa estado de emergência desde ontem

Moçambique passou está, desde ontem, em Estado de Emergência, por 30 dias, acrescentando a proibição de todos os eventos e o fecho de alguns estabelecimentos às medidas que têm vindo a ser tomadas para prevenir a pandemia de Covid-19.

Fotografia: DR

O Estado de Emergência dá cobertura à limitação de circulação, anunciada, na segunda-feira, pelo Presidente da República, mas esta restrição só será accionada "desde que se verifique um aumento exponencial de casos de contaminação", especifica a lei aprovada por unanimidade, na terça-feira, à noite, pelos 208 deputados presentes no Parlamento, de um total de 250.

O país tem oficialmente dez casos registados de infecção pelo novo coronavírus, sem mortes, pelo que o Presidente da República, Filipe Nyusi, considera que as medidas a vigorar são proporcionais à situação.

O Estado de Emergência vai durar todo o mês de Abril e permite às forças de defesa e segurança intervir em caso de desrespeito pelas medidas aprovadas.

Além do fecho de escolas, suspensão de vistos e desaconselhamento à aglomeração de pessoas, medidas já aplicadas desde 23 de Março, desde ontem estão proibidos todos os eventos públicos e privados, incluindo cultos religiosos, e deverão ser encerrados estabelecimentos de diversão ou reduzida a sua actividade.

São ainda reforçados os critérios para quarentena obrigatória: passa a aplicar-se a todas as pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país ou que tenham tido contacto com casos confirmados de infecção. Quem desrespeitar passa a ter de cumprir confinamento domiciliário.

A lei prevê, também, a imposição de internamento em unidade de saúde para fins terapêuticos.

Com o Estado de Emergência passa, igualmente, a ser possível limitar as entradas nas fronteiras, que continuarão abertas a merca- dorias, casos de saúde e