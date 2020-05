Mundo

Covid-19: Moçambique prorroga Estado de Emergência

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou a segunda prorrogação do estado de emergência no país, para prevenção da Covid-19. “É difícil o que tenho de dizer”, referiu o Chefe de Estado, numa comunicação à nação. “Mas, neste contexto, atentos à situação real do país e devidamente aconselhado, decidi prorrogar pela segunda vez o Estado de Emergência, por mais 30 dias”, até 29 de Junho, anunciou.

Fotografia: DR

A prorrogação foi remetida para a Assembleia da República, para ratificação, acrescentou Nyusi. O Chefe de Estado justificou a medida com o aumento do número de infecções e o seu alastramento a todas as províncias do país, indiciando que se passou a ter transmissão comunitária. Moçambique registou quinta-feira o segundo óbito por Covid-19. O Estado de Emergência foi decretado em 1 de Abril e prorrogado pela primeira vez até 30 de Maio.



O país vive com várias restrições: todas as escolas estão encerradas, assim como espaços de diversão e lazer. Está proibido todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes colectivos; é obrigatório o uso de máscaras na via pública, a emissão de vistos para entrar no país está suspensa, o espaço aéreo fechado e o controlo fronteiriço reforçado.

Médicos cubanos



Moçambique vai receber uma equipa de 60 médicos cubanos, para apoiar o Ministério da Saúde na luta contra o novo coronavírus, anunciou o embaixador cubano em Maputo.



“Eles estarão aqui até ao momento em que Moçambique vai controlar a pandemia”, disse Pavel Dias Hernández, citado pela Rádio Moçambique.

Os médicos cubanos vão chegar a Moçambique na próxima semana, na sequência de um pedido feito pelo executivo moçambicano.

“Recebemos a solicitação do Governo moçambicano, para podermos reforçar a assistência médica para o momento mais crítico da pandemia”, acrescentou o diplomata.



Pavel Dias avançou ainda que o país africano vai receber também um total de 20 mil doses de “Interferon”, um medicamento cubano que reforça o sistema imunológico no organismo humano, impedindo que se agrave o estado de saúde dos pacientes.

Cuba enviou pessoal médico para outros países africanos, como África do Sul, Cabo Verde, Angola e Togo. Segundo dados oficiais, quase 1.500 especialistas cubanos saíram da ilha, desde o início da pandemia.