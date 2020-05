Covid-19: Moçambique regista 10 novos casos, 129 de total acumulado, sem mortes

Ministro da Justiça manda instaurar inquérito a funcionário

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos instruiu o Gabinete de Inspecção local, no sentido de apurar a eventual responsabilidade disciplinar do funcionário dos serviços dos Registos e do Notariado, da província de Benguela, que, alegadamente, protagonizou actos de desobediência às regras impostas pelo Estado de Emergência, em vigor no país.