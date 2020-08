Mundo

Covid-19: Moçambique regista mais dois óbitos e sobe total de infecções para 2.559

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais dois óbitos pelo novo coronavírus, elevando o total de vítimas mortais para 19, num dia em que o número de casos subiu para 2.559, anunciou o Ministério da Saúde.

Fotografia: DR

A primeira vítima, de 34 anos, de nacionalidade moçambicana, deu entrada no Hospital Provincial de Chimoio, em Manica, centro do país, no dia 05, "com um quadro de doença crónica grave e perdeu a vida em menos de 24 horas de internamento", referiu um comunicado do ministério. "A amostra para a realização do teste para o novo coronavírus foi colhida no dia da admissão e o resultado positivo foi confirmado no dia 10", acrescentou a nota.

A segunda vítima, também de nacionalidade moçambicana, de 75 anos, deu entrada num hospital privado da cidade de Maputo em 28 de Julho, "com um quadro de doença crónica e doença respiratória grave", tendo sido feito o teste para a Covid-19 no mesmo dia e o resultado foi conhecido em 07 de Agosto.

"No dia 09 foi transferido para o Hospital da Polana Caniço em Maputo, mas o seu quadro de doença manteve-se grave e foi declarado óbito na manhã de hoje", detalhou o comunicado do Ministério da Saúde. As duas mortes são anunciadas num dia em que foram registados mais 78 casos positivos de Covid-19, elevando o total para 2.559, dos quais 2.371 são de transmissão local e 188 são importados.

"Dos 78 novos casos, 77 são de indivíduos de nacionalidade moçambicana e um é de nacionalidade portuguesa", indicou o Ministério da Saúde. Os casos hoje reportados, entre os quais dois menores de 5 anos, encontram-se em isolamento domiciliar e, neste momento, decorre o processo de identificação dos seus contactos, acrescentou o comunicado.

As autoridades de saúde indicam ainda que há 14 pessoas internadas e 951 dadas como recuperadas da Covid-19. Dos casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número, com 571 infeções, seguida da província de Maputo, com 348 casos, ambas do sul do país. Desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 em Moçambique, em 22 de Março, o país realizou 72.461 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de 1,7 milhões de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 27.125 pessoas suspeitas de covid-19 e 3.807 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infectou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.