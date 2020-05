Covid-19: Moçambique regista mais oito casos e eleva total para 145

Covid-19: Afinal, vírus pode não se transmitir através de superfícies e objectos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não encontrou evidências conclusivas de que o novo coronavírus se possa espalhar através do contacto com uma superfície artificial, como maçanetas das portas ou teclados, de acordo com o relatório mais recente da agência médica da ONU.