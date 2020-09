Mundo

Covid-19: Mortos em África chegam a 33.403

O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu para 33.403 nas últimas 24 horas, após o registo de mais 152 vítimas mortais, com as infecções a atingirem 1.379.909, segundo dados oficiais.

Fotografia: Lusa

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 5.923 casos de infecção. Os recuperados são agora de 1.131.838, após o registo de mais 4.803 desde quinta-feira.

A África Austral continua a registar o maior número de casos e mortos: 16.941 e 711.957. A África do Sul, o país mais afectado do continente, contabiliza agora 655.572 casos e 15.772 mortos.



O Norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, tem agora 284.603 pessoas infectadas e 9.760 mortos e na África Ocidental o número de infecções é de 170.427, com 2.553 vítimas mortais.

A região da África Oriental tem 156.219 casos e 3.058 mortos, o mesmo número de quinta-feira. Na África Central estão contabilizados 56.703 casos e 1.066 óbitos.



O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.715 mortos e 101.641 infectados e Marrocos contabiliza 1.686 mortos e 92.016 casos. A Argélia tem agora 1.654 mortos e 49.197 casos. Nos seis países mais afectados estão também a Nigéria, com 56.735 infectados e 1.093 mortos, e a Etiópia, com 66.913 e 1.060.

Entre os países africanos que têm o Português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos (ver Pág.4) e Moçambique em número de casos. A Guiné Equatorial regista 83 mortos e 5.002 casos, os mesmos avançados quinta-feira pelas autoridades nacionais, Cabo Verde, 49 e 5.063, Moçambique, 39 e 6.161. A Guiné-Bissau (39 e 2.303) e São Tomé e Príncipe (15 e 906) mantêm os dados de quinta-feira.

Mundo



A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 946 mil pessoas e infectou acima de 30,2 milhões em todo o mundo.

De acordo com o balanço da agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 946.727 pessoas e 30.218.930 foram infectadas em 196 países e territórios. Pelo menos 20.346.800 já foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do total real de infecções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de rastreamento.



Nas últimas 24 horas, foram registadas 5.279 novas mortes e 301.608 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.174), os Estados Unidos (928) e o Brasil (829).

Os Estados Unidos são o país mais afectado em termos de mortes e casos, com 197.655 mortes e 6.676.410 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.540.334 pessoas foram declaradas curadas.



Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil, com 134.935 mortes e 4.455.386 casos, a Índia (84.372 e 5.214.677), o México, 72.179 e 684.113, e o Reino Unido, 41.705 e 381.614. Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 94 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bélgica (86), Espanha (65), Bolívia (64) e Chile (64).