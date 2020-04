Covid-19: Moscovo alerta para o impacto na queda do preço do petróleo

Militantes do MPLA e da Unita em campanhas para prevenir a Covid-19

Militantes do MPLA e da UNITA na província do Zaire juntaram-se hoje, no Bairro 4 de Fevereiro, arredores da cidade de Mbanza Kongo, e promoveram uma campanha conjunta de sensibilização da população para o cumprimento das medidas de prevenção contra o Coronavírus.