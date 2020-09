Mundo

Covid-19: Namíbia reabriu fronteiras e autoriza viagens internacionais para Windhoek

O Governo da Namíbia reabriu as fronteiras do país voltando a autorizar as viagens internacionais no aeroporto internacional Hosea Kutako, em Windhoek, disse hoje à Lusa o conselheiro das comunidades portuguesas no país africano.

Fotografia: DR

"Viajei na Ethiopian Airlines por Adis Abeba e Frankfurt até Lisboa", referiu Manuel Coelho, salientando que a companhia da bandeira alemã Lufthansa reactou também a ligação aérea de Frankfurt com a capital namibiana.

Manuel Coelho, que participa em Lisboa no debate e apreciação do Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030 como conselheiro do Conselho Económico, assim como também no encontro do Conselho das Comunidades Portuguesas, adiantou à Lusa que as ligações aéreas internacionais foram retomadas no passado fim de semana, estando previstos mais dois voos internacionais no final deste mês.

"Aparentemente, a TAAG [Linhas Áreas de Angola] vai recomeçar os voos de Windhoek para Luanda e Lisboa, no fim do mês, assim como a KLM [Holanda] fará também a ligação Windhoek-Luanda-Amesterdão, enquanto que a QATAR inicia os voos no dia 16 de outubro", adiantou.

Estima-se que cerca de 2.500 portugueses residam na Namíbia, dos quais cerca de 1.000 em Windhoek e 600 em Walvis Bay, onde existe uma forte comunidade piscatória portuguesa. A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 10.663 casos de infecção e 117 mortos na Namíbia, segundo as autoridades da saúde do país africano.