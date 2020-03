Covid-19: Netanyahu em quarentena após contágio de assessora

Bié: INAD pretende limpar reservas fundiárias

O Instituto Nacional de Desminagem (INAD) na província do Bié pretende, ao longo deste ano, dedicar-se à desminagem das reservas fundiárias de Caluapanda, localidade que dista a 10 quilómetros a Sul da cidade do Cuito, província do Bié, e áreas adjacentes à conduta de captação de água do Rio Cuquema, na Região Centro do país.