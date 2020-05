Mundo

Covid-19: Nigéria anuncia repatriamento de cidadãos que queiram voltar ao país

A Nigéria anunciou hoje que vai repatriar os seus cidadãos que ficaram retidos no estrangeiro devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, começando na sexta-feira por 265 nigerianos no Dubai e mais 300 de Londres.

Fotografia: DR

"O Governo federal iniciou o processo de evacuação dos nigerianos que desejem regressar e que estão retidos fora do país", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quando regressarem à Nigéria, os cidadãos "serão submetidos a uma quarentena obrigatória de 14 dias, num ambiente em que serão acompanhados", acrescenta-se na nota, citada pela agência noticiosa France-Presse.

O primeiro caso do novo coronavírus detetado na Nigéria foi o de um italiano que chegou a Lagos em Fevereiro, e desde então foram registados oficialmente quase três mil casos, dos quais 98 resultaram na morte dos pacientes. A Nigéria é a maior economia africana e o país mais populoso de África, tendo uma população que ronda os 200 milhões de habitantes.

Entre as medidas de contenção da propagação da pandemia de Covid-19, as autoridades do país encerraram os aeroportos internacionais em março, e autorizaram apenas alguns voos especiais de repatriamento dos seus cidadãos retidos no estrangeiro. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu hoje para 1.959, com mais de 49 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.