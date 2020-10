Mundo

Covid-19: Número de infectados sobe em Portugal

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram 12 pessoas e foram confirmados mais 963 casos de Covid-19. É o terceiro dia com mais infectados, sendo preciso recuar quase seis meses para encontrar um aumento maior - a 10 de Abril registaram-se 1.516 infecções em apenas um dia, batendo o anterior recorde de 1.035, registado a 10 de Março.

O Boletim Epidemiológico de ontem indica que há, em Portugal, 26.407 casos activos, mais 465 nas últimas 24 horas. Há menos 14 pessoas hospitalizadas

Segundo o boletim epidemiológico de ontem, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), desde que a pandemia começou, já foram contabilizadas no país 78.247 pessoas infectadas, sendo que 49.845 estão recuperadas (mais 486 em relação à véspera) e 1.995 vítimas mortais.

Há 26.407 casos activos no país, mais 465 nas últimas 24 horas, com o número de pessoas hospitalizadas a cair. São menos 14 do que na véspera, num total de 668, e menos um nos cuidados intensivos (106).

Em Portugal Continental, só no Algarve não há registo de mortes. Foram contabilizados seis óbitos na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, dois no Centro e um no Alentejo. Açores e Madeira não contabilizaram vítimas mortais. É preciso recuar a 20 de Setembro para ter um dia com mais óbitos (foram então 13).

As vítimas mortais são sete homens (três com mais de 80 anos, três na faixa etária entre os 70 e os 79 e um entre os 50 e os 59 anos) e cinco mulheres (quatro com mais de 80 anos e outra com entre 70 e 79 anos). Dos 963 novos casos (um aumento de 1,2% em relação à véspera), a maioria foi também registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (440 casos).

Segue-se a região do Norte, com 362 casos, havendo mais 60 no Centro, 49 no Algarve e 43 no Alentejo. Na Madeira, há mais sete casos e nos Açores mais dois. O maior aumento de casos regista-se na faixa etária entre os 20 e os 29 anos: são mais 170 casos em 24 horas, sendo mais 153 na faixa entre os 30 e os 39, mais 141 na entre os 40 e os 49 e mais 123 entre os 50 e os 59 anos.

Entre os mais jovens, há mais 60 casos até aos 9 anos e mais 75 entre os 10 e os 19. Acima dos 60 anos, há mais 91 casos até aos 69 anos, mais 66 na faixa entre os 70 e os 79 anos e mais 78 entre os que têm mais de 80 anos. As autoridades apontam ainda mais seis casos cuja idade é desconhecida.

Há 46 228 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 615 que na véspera.