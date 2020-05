Covid-19: Número de mortes em África pode chegar aos 3,3 milhões

Artesãos de Luanda querem maior dignidade

A criação de um Prémio Nacional do Artesanato ou a sua inclusão como disciplina no Prémio Nacional de Cultura e Artes é uma reivindicação manifestada há anos pelos artesãos da capital do país, de acordo com o secretário-geral da Associação Provincial dos Artesãos de Luanda (APAL).