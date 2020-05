Covid-19: Número de mortos em África sobe para 1.689

Dragan Jovic quis decisão no campo

O técnico do 1º de Agosto, Dragan Jovic, afirmou em reacção a anulação do Girabola Zap 2019/2020, que gostaria de terminar a prova no campo, com a disputa das últimas cinco jornadas, mas respeita a decisão dos presidentes do clubes, que sugeriram a anulação do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, devido a pandemia Covid-19.