Covid-19: Número de óbitos ultrapassa as 22.500

O número de mortes por Covid-19 em África ultrapassou ontem as 22.500, depois de o continente ter passado na quinta-feira um milhão de infectados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente contabilizava hoje 22.515 mortes causadas pelo novo coronavírus num universo de 1.024.148 de infectados.

O número de recuperados subiu para 707.494



O maior número de casos e de mortos de Covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 573.673 infectados e 10.531 vítimas mortais. Nesta região, a África do Sul, o país mais afectado do continente, contabiliza 545.476 infectados e 9.909 mortos.



A região da África do Norte, a segunda mais afectada pela pandemia, tem agora 172.621 infectados e 7.018 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 138.398 e o de vítimas mortais para 2.057.



Na região da África Oriental, registam-se 88.187 casos e 1.954 mortos, enquanto a região da África Central contabiliza 51.269 infectados e 955 óbitos.



O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 95.147 infectados e 4.971 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta hoje com 33.599 casos e 1.269 vítimas mortais. Entre os cinco países mais afectados, estão também a Nigéria, que regista 45.687 infectados e 936 óbitos, e o Sudão, com 11.894 casos e 767 vítimas mortais. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (2.780 casos e 29 mortos), seguindo-se a Guiné-Bissau (2.050 casos e 29 mortos), Moçambique (2.241 casos e 16 mortos), e São Tomé e Príncipe (878 casos e 15 mortos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infectados e 83 óbitos.



O primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egipto a 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registar casos de infecção, a 28 de Fevereiro.