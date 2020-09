Mundo

Covid-19: Números parecem estabilizar na Guiné-Bissau

O secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Plácido Cardoso, disse que os novos casos da doença no país parecem estar a "estabilizar", mas ainda é muito cedo para "baixar a guarda".

Plácido Cardoso disse que ainda é cedo para baixar a guarda

"Efectivamente, pelos números que temos vindo a partilhar e temos analisado, parece que está a estabilizar, porque a variação de novos casos não é discrepante de uma semana para a outra", afirmou o médico guineense, quando questionado sobre a evolução da doença no país.

A Guiné-Bissau registou nas últimas nove semanas uma variação entre 51 e 28 novos casos semanais.



"Mas isso não quer dizer que estejamos no fim da pandemia. São situações que continuam a merecer a nossa atenção e preocupação, porque também estamos a ter acções e a reflectir sobre essa evolução para melhor a compreendermos", alertou o mé-dico guineense.

Para Plácido Cardoso, é preciso continuar a exortar as pessoas para o cumprimento das normas, nomeadamente, o uso obrigatório de máscara, distanciamento e lavagem frequente das mãos.



"Ainda é muito cedo para pensarmos que devemos baixar a guarda", salientou. Questionado pela Lusa sobre o aumento dos testes junto da população, o médi-co guineense disse que é uma das prioridades do Alto Comissariado.

"Só testando mais e mais podemos ter a ideia e os elementos epidemiológicos sobre o estado das populações. Testamos menos 20.000 e o nosso objectivo é aumentar", afirmou.



O secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 disse também que actualmente quatro regiões, além de Bissau, já estão a realizar testes.

"Mas o nosso objectivo é criar condições para haver mais postos de testagem, não só em Bissau, como nas restantes regiões sanitárias do país", disse.

A Guiné-Bissau já realiza testes gratuitos para viajantes, mas vai também começar a testar de forma maciça grávidas, pessoas com mais de 60 anos de idade e portadores de doenças crónicas, disse.