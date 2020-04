Mundo

Covid-19: OMS gera "guerra de trincheiras" na ONU entre EUA e China

Os Estados Unidos da América (EUA) e a China bloquearam hoje (30) no Conselho de Segurança da ONU um projecto de resolução franco-tunisino que exige uma "coordenação reforçada" no combate à pandemia de Covid-19, deixando pouca esperança aos diplomatas para uma rápida votação.

Em discussão há duas semanas, o texto prevê o apoio a um apelo feito a 23 de Março passado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para um cessar-fogo em todos os conflitos no mundo para facilitar a luta contra o novo coronavírus, com as divisões a acentuarem-se por causa de um parágrafo relacionado com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O projecto de resolução incluía o pedido de uma "pausa humanitária de 90 dias" para que se pudesse encaminhar para os países em conflito a ajuda às populações mais desfavorecidas. Vários diplomatas contactados pela agência noticiosa France-Presse explicaram que, no texto, a China queria fazer menção à OMS, o que foi rejeitado pelos Estados Unidos da América.

Questionado a este respeito, o Departamento de Estado norte-americano indicou que não tem por hábito "comentar negociações em curso", enquanto da parte chinesa não houve qualquer reacção. O bloqueio dos dois países poderá desaparecer muito rapidamente se Washington e Pequim encontrarem um compromisso, considerou um dos diplomatas à AFP, observando que a OMS não é mais do que um anexo da resolução, centrada no apoio a um cessar-fogo em cerca de duas dezenas de conflitos em todo o mundo.



Tendo em conta que o projecto de resolução tem um parágrafo em branco, o tal que seria dedicado à OMS e que tem de estar definido até ao fim das negociações, quer a França quer a Tunísia poderão também decidir simplesmente pela supressão da própria resolução, o que acarretaria também a possibilidade de um eventual novo veto da China poder ser também apoiado pela Rússia.

Depois de elogiar no início do ano a acção da OMS, o Presidente norte-americano, Donald Trump, desdobrou-se em críticas à acção da organização, com base em acusações de falta de transparência e de não ter apertado suficientemente cedo para os riscos mundiais provocados pela pandemia de Covid-19. Os coautores do texto, bem como os restantes membros do Conselho de Segurança, limitaram-se a aceitar um compromisso, não especificado, entre os EUA e a China -dois dos cinco países com poder de veto (os restantes são França, Reino Unido e Rússia).

Segundo os diplomatas citados pela AFP, "não se registou, por isso, qualquer progresso" sobre a questão relacionada com a OMS desde o início da semana. A votação, pedida há mais de um mês por Guterres e cuja votação era aguardada no decorrer desta semana, torna-se, assim, cada vez menos provável a curto prazo, o que levou o secretário-geral da ONU a mostrar-se "preocupado" com o impasse.

"Estou particularmente preocupado pela falta de uma solidariedade satisfatória com os países em desenvolvimento. Faltam assim condições para responder à pandemia de Covid-19, que corre o risco de se propagar como um rastilho de pólvora, e para fazer face aos efeitos económicos e sociais dramáticos", afirmou hoje Guterres numa conferência de imprensa na ONU.

Segundo fontes diplomáticas citadas pela AFP, não é assim provável que a votação ocorra ainda nos dias que faltam até Domingo, pelo que resta aguardar pela próxima semana para se tentar "qualquer coisa nova". À excepção de uma videoconferência, realizada a 09 deste mês a pedido da Alemanha e Estónia, o Conselho de Segurança tem permanecido silencioso face à crise mais grave desde a II Guerra Mundial.

"Todos os nossos esforços dependem de um apoio político forte", afirmou hoje o secretário-geral da ONU. Contrariamente ao Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU (193 membros), cujo debate dos textos não se arrasta no tempo, já aprovou duas resoluções sobre a pandemia, uma para apelar à cooperação e outra para reclamar um acesso mais equitativo de todos os países às futuras vacinas.