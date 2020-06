Mundo

Covid-19: OMS retoma ensaios clínicos

A Organização Mundial de Saúde anunciou ontem que vai retomar os ensaios clínicos com hidroxicloroquina para doentes com Covid-19, suspensos há mais de uma semana, por preocupações com a segurança do medicamento.

Fotografia: DR

O director-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, anunciou, na conferencia de Imprensa de acompanhamento da pandemia, que o painel que analisa a segurança de medicamentos concluiu que “não há razão para alterar o protocolo dos ensaios clínicos solidários e recomendou que continuem em todas as vertentes”.



Assim, os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina vão continuar no grupo de mais de 3.500 pacientes voluntários de 35 países. Ghebreysus afirmou que a OMS vai continuar a “controlar a segurança” do uso do medicamento em doentes com Covid-19.