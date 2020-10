Mundo

Covid-19: OMS vai disponibilizar 120 milhões de testes rápidos para países pobres

O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que a organização vai disponibilizar para países mais pobres 120 milhões de testes rápidos de Covid-19, com resultados em 15 a 30 minutos.

Director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Fotografia: DR

Numa conferência de imprensa online na sede da OMS em Genebra, na terça-feira, o responsável lembrou o papel que a organização já tinha tido na disseminação dos reagentes PCR, para que os países pudessem testar a presença do vírus, tendo vindo a trabalhar para desenvolver testes mais rápidos e simples a utilizar em qualquer local.



“Esperamos que outros testes rápidos se sigam”, disse ao anunciar um acordo com várias entidades para que sejam produzidos estes testes para países com poucos recursos. Na conferência de imprensa foi dito que beneficiarão dos testes 133 países, a maioria em África.

“Isto permitirá a expansão dos testes, particularmente em áreas de difícil acesso que não dispõem de instalações laboratoriais ou de pessoal de saúde com formação suficiente para realizar testes PCR”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, acrescentando que os testes rápidos vão ser disponibilizados ao longo dos próximos seis meses, com um preço de cinco dólares por unidade, “substancialmente mais baratos” do que os testes PCR.



Com um acordo e com um financiamento inicial, é preciso agora mais dinheiro para comprar os testes, avisou, explicando que o mundo tem de angariar mais de 35 mil milhões de dólares para o ACT-Accelerator (Acelerador de Acesso a Ferramentas Covid-19). O ACT-Accelerator é uma colaboração global para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso equitativo a testes, medicamentos e vacinas conta a nova pandemia.



Os testes rápidos procuram antígenos no corpo, moléculas estranhas que levam o organismo a desencadear formas de defesa. São considerados menos fiáveis do que os testes genéticos PCR, para os quais são precisos procedimentos em laboratório e que podem demorar vários dias.

Maria van Kerkhove, epidemiologista que lidera na OMS a luta contra a pandemia de Covid-19, defendeu, na conferência de imprensa, a importância dos testes rápidos. “O problema dos testes é o tempo que demoram para ter resultados, porque muitas vezes demoram dias, e isso é complicado para controlar a doença”, disse.



A responsável explicou que os testes rápidos são mais precisos quando há uma carga viral elevada e podem ser “muito úteis” já que podem até ser feitos ao lado do doente. “Há outros testes que estarão disponíveis em breve”, acrescentou.

Catharina Boehme disse que os testes rápidos serão lançados primeiro em 20 países em África e serão fornecidos por dois laboratórios farmacêuticos.



Peter Sands anunciou que a organização que dirige vai disponibilizar 50 milhões de dólares para o projecto, considerando como “extremamente valiosos” os testes rápidos como complemento dos testes PCR, que, podendo ser menos precisos, são muito mais rápidos, mais baratos e não precisam de um laboratório para serem feitos.