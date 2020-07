Covid-19: Papa Francisco apela a cessar-fogo aprovado em resolução da ONU

Mais uns milhares de vírus estão à espreita

Desde o início deste século, dois surtos de doenças foram causados por coronavírus que deram o salto dos animais hospedeiros para as pessoas, sofrendo mutações no processo para se prenderem às células humanas. O surto de Covid-19 é o terceiro. A ciência médica está a retaliar com as ferramentas que possui e a construir novas defesas, mas as evidências sugerem que os três vírus por trás dessas doenças são apenas a vanguarda de um exército de possíveis agentes patogénicos que podem chegar aos milhares.