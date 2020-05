Covid-19: Papa pede unidade aos governantes para superar crise da pandemia

Covid-19: Luandenses abarrotam ruas em pleno feriado

Com os mercados, bancos, armazéns e empresas públicas e privadas encerradas, por força do feriado do Dia Internacional do Trabalhador, não se conseguiu entender as verdadeiras causas de milhares de viaturas abarrotarem, ontem, durante quase toda manhã, os principais eixos rodoviários, ao ponto de criar caos na circulação rodoviária.