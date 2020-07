Mundo

Covid-19: Portugal reforça abertura para apoiar Moçambique

Portugal manifestou ontem abertura para apoiar Moçambique na prevenção e combate à pandemia da Covid-19. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação portuguesa, Teresa Ribeiro, enalteceu os “esforços” do país para travar a propagação da doença.

Fotografia: DR

“Reitero a disponibilidade do Governo português para colaborar em tudo que for possível e espero que Moçambique continue a dar um combate sem tréguas à pandemia, mantendo os resultados bons que tem conseguido”, disse Teresa Ribeiro.



A chefe da diplomacia portuguesa falava em vídeoconferência durante uma cerimónia simbólica para a doação de 200 mil máscaras para o governo da província de Maputo, num esforço conjunto entre Portugal e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento. Do total de 200 mil máscaras, 100 mil são reutilizáveis, sendo destinadas às entidades necessitadas daquela província e as restantes são máscaras cirúrgicas, que deverão ser entregues também a profissionais de saúde numa segunda etapa.



O apoio conjunto enquadra-se no plano de resposta à pandemia entre Portugal, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português e orçado em três milhões de euros.

“Portugal desde a primeira hora se organizou para que rapidamente pudesse desenhar um plano que pudesse contribuir para que os nossos países lusófonos pudessem ter algum alívio”, acrescentou Teresa Ribeira.



Além das máscaras, na cerimónia de ontem, as entidades anunciaram que vão doar ainda cinco mil fatos para o pessoal médico e outros profissionais de saúde daquela província do sul de Moçambique.



Para o adjunto do representante diplomático da Rede Aga Khan em Moçambique, Rui Carimo, o apoio a Moçambique é um dever da entidade, num momento em que a Covid-19 é um desafio mundial. “O nosso contributo não é mais do que a nossa obrigação. É nosso dever apoiar, assistir e amparar os moçambicanos”, declarou Rui Carimo.



As máscaras e os fatos médicos que ainda serão entregues ao Governo local foram produzidos na MozTex, uma fábrica têxtil da Rede Aga Khan localizada na província de Maputo.



Desde o anúncio do primeiro caso, a 22 de Março, Moçambique registou um total de 1.268 casos positivos da Covid-19, nove óbitos e 373 pessoas recuperadas, segundo as autoridades de saúde.