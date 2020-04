Covid-19: Portugueses criam plataforma de triagem gratuita para países lusófonos

Covid-19: Mais de duas mil pessoas regressaram ao Moxico

Um total de 2.829 cidadãos retidos nas províncias de Benguela, Huambo e Bié regressaram, entre sábado e domingo, à província do Moxico, por via do Caminho-de-Ferro de Benguela, no cumprimento do decreto que permite o regresso de pessoas às suas províncias de origem.