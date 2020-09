Mundo

Covid-19: Poupanças dos cabo-verdianos aumentam com a pandemia

As poupanças dos cabo-verdianos nos bancos aumentaram 14,5% até Julho, equivalente a 928 milhões de escudos (8,5 milhões de euros) no espaço de um ano, aumento mais acentuado desde o início da pandemia da Covid-19, se-gundo dados oficiais.

De acordo com dados do mais recente relatório estatístico mensal do Banco de Cabo Verde (BCV), compilados ontem pela Lusa, os depósitos de poupança nos bancos cabo-verdianos atingiram no final de Julho um máximo histórico de 7.299 milhões de escudos (66,4 milhões de euros).

Trata-se de um aumento de 14,5% face ao valor de Julho de 2019, quando os bancos cabo-verdianos tinham depósitos de poupança no valor de 6.370 milhões de escudos (57,9 milhões de euros).



Contudo, desde o início da pandemia de Covid-19, com o Estado de Emergência decretado para todo o arquipélago no final de Março, as poupanças dispararam quase 7% no espaço de quatro meses, até Julho. Em Março, esses depósitos de poupança ascendiam a 6.847 milhões de escudos (62,3 milhões de euros).

O mesmo relatório do BCV refere que em Julho último os bancos guardavam mais de 53.724 milhões de escudos (489 milhões de euros) em depósitos de emigrantes cabo-verdianos, praticamente sem alteração face ao registo do mesmo mês de 2019.



Preço dos testes fixado em 127 euros

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) de Cabo Verde fixou em 14.000 escudos (127 euros) o preço máximo a cobrar pelos laboratórios do arquipélago pela realização de testes de despiste à Covid-19, segundo deliberação publicada ontem.

O Governo cabo-verdiano, através do decreto-lei 64/2020, de 28 de Agosto, atribuiu à ERIS a competência para fixar e regular o preço destes testes moleculares de detecção do novo coronavírus, que provoca a Covid-19, durante a situação de pandemia.



Na deliberação publicada ontem, que entra em vigor hoje, a ERIS recorda que a abertura das fronteiras, no contexto da retoma dos voos internacionais de passageiros, justifica a adopção de “medidas para limitar a propagação transfronteiriça da Covid-19, nomeadamente a obrigatoriedade da realização do teste de despistagem por Reverse Transcription -- Polimerase Chain Reaction (RT-PCR)”.

“Entretanto, com o objectivo de garantir a sua acessibilidade aos viajantes, torna-se necessário fixar e regular os preços praticados pela sua realização”, lê-se.



Desde 1 de Agosto que Cabo Verde e Portugal mantêm um corredor aéreo para voos essenciais, com a obrigatoriedade de apresentação de testes negativos para a Covid-19 nos dois sentidos. O “preço máximo” fixado pela ERIS para o teste RT-PCR, para despiste da Covid-19, fica “sujeito a actualização periódica”, em função da “evolução dos custos dos factores de produção”, define ainda a mesma deliberação.

Cabo Verde contava até ontem com um acumulado de 4.400 casos de Covid-19 desde 19 de Março, com registo de 42 mortos.