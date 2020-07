Mundo

Covid-19: Proprietário de hospitais no Bangladesh detido devido a testes falsos

As autoridades de segurança do Bangladesh anunciaram hoje a detenção do proprietário de dois hospitais que emitiriam milhares de relatórios falsos de testes à Covid-19, quando tentava fugir para a Índia.

Fotografia: DR

Mohammed Shahed, um membro do partido do governo e que aparecia regularmente em programas de televisão, foi detido na quarta-feira pelo Batalhão de Acção Rápida perto da fronteira com a Índia, depois de nove dias em fuga. Shahed é presidente do Regent Group e proprietário de dois hospitais Regent na capital, Daca.

Abdul Baten, comissário do Departamento de Detectives na capital, disse que Shahed admitiu após a sua detenção que os seus hospitais não tinham equipamento adequado para realizar testes de coronavírus. Um tribunal de Daca permitiu hoje que os investigadores mantivessem Shahed sob custódia por 10 dias para interrogatório.

As autoridades disseram que os hospitais tinham emitido mais de 10 mil resultados de testes ao coronavírus e cerca de 60 por cento eram falsos, embora os pacientes tivessem pago a sua realização. Os dois hospitais conseguiram, alegadamente, que os restantes testes fossem feitos noutra unidade de saúde.

As licenças médias dos dois hospitais não foram renovadas há vários anos mas, de qualquer forma, o Ministério da Saúde assinou um acordo com Shahed para privilegiar essas unidades no tratamento e testagem da Covid-19, à medida que o número de casos aumentava no país.

Hoje, o Bangladesh está perto dos 200 mil casos confirmados e 2.496 mortes, embora os especialistas em saúde pública defendam que o número real é muito maior, porque apenas cerca de 70 instalações para realizar testes estão disponíveis num país com 160 milhões de habitantes.

Shaed pertence ao partido da Liga Awami, encabeçado pelo primeiro-ministro, Sheikh Hasina, é membro do subcomité de negócios estrangeiros e conta com mais de 50 casos ilegais contra ele pendentes em todo o país, sob várias acusações, incluindo falsificação e fraude. Recentemente, uma médica e o marido foram presos devido a acusações semelhantes de falsificação dos resultados de testes.

Relatos das publicações locais apontam que estas fraudes podem prejudicar o fluxo económico no Bangladesh que vem dos trabalhadores no estrangeiro. Na semana passada, Itália suspendeu todos os voos com o país, depois de alguns cidadãos deste país terem apresentado relatórios falsos de testes negativos.

O Bangladesh ganha, anualmente, cerca de 19 mil milhões de dólares (16,7 mil milhões de euros) através dos cerca de 10 milhões de trabalhadores no estrangeiro. As autoridades disseram que cerca de 15 mil trabalhadores com licença de trabalho em Itália vão continuar retidos no Bangladesh e é incerto se poderão viajar ou não para o país europeu. O país reabriu os negócios, incluindo o principal setor de exportação, o vestuário, depois de um mês encerrados.