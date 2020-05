Mundo

Covid-19 provoca a morte de 315 mil pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 315.270 pessoas e infectou mais de 4,7 milhões em todo o mundo desde Dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Fotografia: DR

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 315.270 pessoas e há mais de 4.727.220 infectados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em Dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fração do total real de infecções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 1.700.000 foram considerados curados. Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à Covid-19 no início de Fevereiro, são o país mais afectado em termos de número de mortes e casos, com 89.564 óbitos em 1.486.742 casos. Pelo menos 272.265 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Reino Unido com 34.636 mortes para 243.303 casos, Itália com 31.908 mortes (225.435 casos), França com 28.108 mortes (179.569 casos) e Espanha com 27.650 óbitos (231.350 casos). A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de Dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.954 casos (sete novos entre Domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.238 curados.

A Europa totalizou 166.836 mortes para 1.901.173 casos, Estados Unidos e Canadá 95.451 mortes (1.563.744 casos), América Latina e Caraíbas 29.493 mortes (524.050 casos), Ásia 12.394 mortes (362.543 casos), Médio Oriente 8.204 mortes (282.288 casos), África 2.765 mortes (85.028 casos) e Oceânia 127 mortes (8.402 casos).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).