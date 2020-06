Mundo

Covid-19: Ramaphosa diz que vacina em África deve ser feita e preparada por africanos

O Presidente da África do Sul e em exercício da União Africana defendeu que a imunização dos africanos deve ser feita por produtores africanos, num seminário onde os participantes defenderam a urgência de agir imediatamente.

Chefe de Estado sul-africano

Fotografia: DR

“Precisamos de uma vacina rápida, segura e barata e a imunização deve ser feita por produtores africanos e preparada em solo africano”, disse Cyril Ramaphosa, durante a sua intervenção no seminário que, quarta-feira, juntou os principais responsáveis pela Saúde em África.

Foi o primeiro dia de um seminário dedicado à importância da vacina contra a pandemia da Covid-19 em África, com o tema 'A Liderança de África no Desenvolvimento e Acesso a uma Vacina contra a Covid-19'.



“Os desafios são enormes, e os recursos também, mas são necessários para garantir a cobertura num continente tão vasto e populoso como o nosso. Por isso, precisamos de agir com urgência”, alertou o Chefe de Estado da África do Sul, um dos países mais fustigados no continente pela pandemia.

Durante o seminário, que terminou ontem, o director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, anunciou a primeira participação de africanos num ensaio clínico desenvolvido pela Universidade de Oxford, visando a obtenção de uma vacina.



O ensaio, conduzido em larga escala na África do Sul, Reino Unido e Brasil, visa responder à pandemia, que John Nkengasong disse “ter começado devagar, mas estar agora a acelerar muito rapidamente”.

“Temos de agir agora, senão África corre o risco de ser deixada para trás numa vacina global”, alertou o responsável durante a conferência.