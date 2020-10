Covid-19: RDC com acumulado de 10.752 casos activos

Memória do cantor e compositor Jivago: Ritmo das narrativas de um contador de histórias do semba

Embora tenha deixado uma escassa discografia, CD “Kiauaba”, 2008, e esparsas colaborações, LP, “Kenieke Tuene” (Nós somos assim), dos “Kiezos”, 1992, com a participação vocal de Artur Adriano, Jivago foi um narrador, enquanto cantor e compositor, das típicas ocorrências do quotidiano dos musseques luandenses, transformando em canções as situações mais hilariantes, como em “Avó Teté”, que se arrisca a partilhar as farras com jovens, e a caricatura dos conflitos amorosos, plasmada no tema, “Ramiro”, na verdade, dois incontornáveis sucessos da sua carreira.