Mundo

Covid-19: Recorde de infecções em Portugal

Portugal registou mais 1.649 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o dia com mais casos desde o início da pandemia. Foi a primeira vez com três dias seguidos de mais de mil casos, tendo sido registadas 1.278 novas infecções na quinta-feira e 1.394 na sexta-feira.

Fotografia: DR

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), ontem, morreram ainda mais cinco pessoas por causa do novo coronavírus.



O número total de infectados desde o início da pandemia é de 85.574 e o de mortes é de 2.067 . Há mais 20 internamentos nas últimas 24 horas, para um total de 831, e menos três pessoas nos cuidados intensivos. São agora 122. Há mais 639 recuperados, num total de 52.803, com o número de casos activos em todo o país a ser de 30.704 (mais 1.002 desde o boletim de sexta-feira). Há 47.602 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 119 que na véspera.



O maior aumento de casos regista-se na região Norte (910), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 546). Há ainda mais 155 no Centro, 8 no Algarve e 8 no Alentejo. Na Madeira, há mais sete novos casos e nos Açores mais dois. Em relação às cinco mortes registadas nas últimas 24 horas, duas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e uma no Algarve.