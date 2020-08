Mundo

Covid-19: Requalificação de hospital de São Tomé arranca no fim do ano

As obras de requalificação do Ayres de Menezes, principal centro hospitalar de São Tomé e Príncipe, financiadas pelo Fundo Soberano do Kuwait, deverão arrancar no final deste ano, garantiu o ministro da Saúde.

Governo e autoridades do Kuwait estão em negociações avançadas

Fotografia: DR

Edgar Neves falava, quinta-feira, no final de um encontro de um comité nacional criado pelo Governo, que está em “negociações adiantadas” com as autoridades do Kuwait.

“O encontro foi para se saber aquilo que já se desenvolveu, o levantamento feito em coordenação com as autoridades do Fundo do Kuwait. Actualizámos os termos de referência que já foram enviadas para este país e extinguimos o prazo inicial de execução do projecto e alongámos para 2024”, disse o ministro da Saúde.



De acordo com o governante, foi criado um “comité de unidade de implementação” do projecto com competência de, a partir deste momento, “dialogar directamente com as autoridades do fundo do Kuwait”.

Edgar Neves disse ainda que as duas partes estão em negociações para realizarem, “logo que possível”, um encontro por videoconferência, que vai “determinar o avanço dos trabalhos”.



“O que se pretende é muita transparência neste processo e que o mais rapidamente possível todo o processo seja retomado de forma célere, respeitando os prazos, para que tudo se desenvolva de forma tranquila, normal e em segurança”, referiu o ministro.

O ministro da Saúde garantiu que, do valor inicial de 17 milhões de dólares, estão disponíveis 16 milhões, lembrando que “houve dois desembolsos e os prazos de execução foram dilatados até 2024, porque o projecto leva um atraso muito grande e era impossível cumprir o calendário inicialmente estabelecido”.

Edgar Neves reconheceu que se trata de um dossier “complexo”, com um “conjunto de questões de foro jurídico, infra-estrutural e tudo indica que no final deste ano se possa passar à fase operacional”.



De acordo com o ministro, “há todo um processo de documentação, redefinição dos prazos e calendarização”, que devem ser definidos antes do arranque das obras de requalificação do Hospital Ayres de Menezes, que o Governo espera para finais deste ano.

Em 2016, o Governo do ex-Primeiro-Ministro Patrice Trovoada assinou com o fundo do Kuwait um acordo de empréstimo no valor de 17 milhões de dólares, para reabilitação, construção de novas infraestruturas e equipamento do maior hospital do país, o Ayres de Menezes.



Até ao final do mandato, o anterior Executivo não fez obras, mas soube-se que duas tranches deste empréstimo tinham sido desbloqueadas, sem que se soubesse o paradeiro. Acusações de actos de corrupção marcaram a campanha para as eleições legislativas de 2018. A oposição ganhou o escrutínio e o Governo saído das eleições moveu um processo-crime contra o anterior Executivo, alegando o desaparecimento do valor.

Américo Ramos, ex-ministro do Plano, Finanças e Economia Azul e subscritor do acordo, foi preso preventivamente, durante cerca de quatro meses, entretanto posto em liberdade e está à espera de julgamento.



Em Dezembro do ano passado, Ahmad Al-Mujalham, um representante do Fundo do Kuwait, deslocou-se à capital são-tomense, a pedido das autoridades, e garantiu que o empréstimo de 17 milhões de dólares contraído pelo Governo do ex-Primeiro-Ministro Patrice Trovoada “continua disponível”.

Quanto às duas transacções que já tinham sido desbloqueadas, o responsável do Kuwait que se deslocou ao arquipélago, acompanhado de dois membros das autoridades daquele país, aconselhou o Executivo a “insistir”, com a empresa de consultoria ou a “recorrer à Justiça”, com vista a recuperar o valor de cerca de um milhão de dólares.