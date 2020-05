Mundo

Covid-19: Rússia é a nova frente de combate à Covid-19

A Rússia representa a nova frente de combate à Covid-19 na Europa. O número de novos casos e de mortes tem vindo a subir de dia para dia e a situação está longe de estar controlada.

Entre as mais de sete mil infecções registadas nas ultimas 24 horas está o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, que já informou Vladimir Putin que se ia isolar.

Outro primeiro-ministro que contraiu a doença foi Boris Johnson. O inglês já está recuperado, voltou a semana passada ao trabalho e nesta propõe-se apresentar um plano de desconfinamento. O primeiro discurso após o regresso foi optimista, com o líder britânico a confirmar que o pico da doença estava ultrapassado no país e que já se encontravam na fase descendente da curva.

A França está já um passo à frente e quinta-feira o ministro da Saúde, Olivier Véran, apresentou um mapa com os 35 departamentos classificados pela propagação do vírus. O plano de desconfinamento terá início pelos departamentos assinalados com a cor verde, onde a doença causou um impacto menor.

Na Alemanha, parques infantis e museus podem reabrir mas a decisão relativa às escolas foi adiada para esta semana. Após uma reunião com os 16 líderes regionais do país, a chanceler Angela Merkel pediu disciplina à população.

Na Dinamarca, as autoridades admitiram que o regresso às aulas provocou um aumento na taxa de propagação do vírus mas, como o número de novas infecções se mantém estável, estão previstas novas medidas de desconfinamento.

Na República Checa também já se caminha rumo à normalidade mas com calma.As restrições nas universidades são para continuar e os festivais de música agendados para o próximo verão foram proibidos.



Novo recorde de casos

de infecção em apenas 24 horas

A Rússia anunciou ontem 10.633 novos casos de infecções por Covid-19. O total de contágios confirmados ascende agora a 134.686, de acordo com fontes oficiais das autoridades sanitárias russas.

Este é o maior aumento de infecções registado no país em apenas 24 horas, desde o início da pandemia.

Quanto a óbitos, a Rússia regista 58 mortos por Covid-19, totalizando agora 1.280 pessoas.