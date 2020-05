Covid-19: Rússia ultrapassa 200.000 casos e é epicentro europeu de pandemia

Mandela, a presidência, a renúncia e o legado

As eleições de 1994 encerraram oficialmente, na África do Sul, um impiedoso reinado da era do regime de segregação racial, conhecido como Apartheid. Com o país em meio a uma guerra civil, a libertação de Mandela encheu os corações dos sul-africanos de alívio e alegria ou, até, de terror, dependendo de onde estava a lealdade de cada cidadão, branco ou negro, durante a guerra civil.