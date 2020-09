Mundo

Covid-19: Rwanda autoriza retomada de actividades desportivas

Responsáveis desportivos no Rwanda autorizaram a retomada efectiva, a partir de domingo próximo, dos desportos individuais, mas em conformidade com as linhas mestras sanitárias públicas relativas à pandemia da Covid-19, soube a PANA de fonte segura em Kigali.

Enquanto as competições organizadas e os treinos supervisionados permanecem proibidos, os desportos individuais, nomeadamente treinos, retomam em conformidade com as instruções sanitárias públicas, nomeadamente o distanciamento físico na ordem de dois metros, anunciou o ministro rwandês dos Desportos, Aurore Mimosa Munyangaju.



Acatando as novas instruções dadas pelas autoridades competentes, várias centenas de pessoas de todas as idades invadiram, domingo último, as ruas, por ocasião do Dia Nacional Sem Viaturas, restaurado após seis meses de suspensão para se conter a propagação do coronavírus (Covid-19).

Esta actividade desportiva bimensal em massa fazia parte das actividades desportivas suspensas em Março último, no quadro da contenção da propagação da pandemia, após o surto do primeiro caso no Rwanda.



Desde Junho deste ano, o Governo rwandês concedeu às populações a permissão para o reinício destas actividades que não necessitam de contactos físicos e em conformidade com os princípios relativos à biossegurança.

Desportos como o golfe, o ténis, o badminton, o atletismo, o ciclismo, os desportos de motos, fazem parte das disciplinas readmitidas no país desde Junho último, mesmo se nenhum torneio relativo a estas disciplinas tenha sido autorizado.