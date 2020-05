Covid-19: SADC recomenda que abandono do confinamento na região seja gradual

Taxistas praticam preços especulativos

Os taxistas no Bié procederam, de forma ilegal, ao ajustamento do preço do táxi, nas rotas entre a cidade do Cuito e alguns municípios do interior da província, cobrando actualmente 2.500, 3.000 e 3.500 kwanzas por cada corrida, contra os 1.500 e 2.000 kwanzas praticados anteriormente.