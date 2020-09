Covid-19: Silvio Berlusconi tem alta do hospital em Milão

Bengo: PGR e SIC recuperam 30 viaturas do Estado

Trinta viaturas pertencentes ao Governo do Bengo, de uma lista de mais de 70, foram apreendidas e recuperadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) e pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) no decurso de vários processos-crime, informou hoje, segunda-feira, a sub-procuradora geral da República titular da província do Bengo, Carla Patrícia Correia.