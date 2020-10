Mundo

Covid-19: Situação em Espanha assusta

A directora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial de Saúde, Maria Neira, reconheceu que, apesar de estar há várias semanas a estudar a situação alarmante de casos de Covid-19 na Espanha, não consegue encontrar uma explicação para o que está a falhar para o país ser neste momento o da Europa com maior incidência de casos.

Fotografia: DR

O desabafo foi feito na sexta-feira, durante um fórum sobre Nova Economia. A responsável lembrou que a Espanha é actualmente o país com medidas mais restritivas sobre o uso de máscara, em comparação com outros países em que as normas não são tão rígidas, e mesmo assim a situação epidemiológica ­ é melhor.

Maria Neira analisou ao mesmo tempo o comportamento da sociedade espanhola durante a pandemia e garantiu que nem a transmissão familiar nem o comportamento dos jovens justificam a elevada incidência de coronavírus em Espanha. "É certo que houve um relaxamento dos mais jovens e algumas festas, mas isso não justifica toda a situação em que o país está actualmente. Em Itália, os jovens também organizam e frequentam festas, tal como na França e na Suíça", referiu.

A responsável da OMS sublinhou a importância de sensibilizar os cidadãos espanhóis, especialmente os jovens, bem como analisar a situação de instituições e para a necessidade de rastreios, a fim de detectar eventuais fragilidades e poder "corrigi-las. "Também é necessário rever o plano de detecção de casos, de rastreamento de contactos, e garantir que o isolamento e quarentena sejam acompanhados.

Se faltarem formas de rastreio, terão que ser encontradas, e se algo precisar de ser corrigido, terá que ser feito", atirou. Maria Neira assegurou que a OMS na Europa tem um contacto regular com o ministro da Saúde espanhol e com outras entidades ligadas aos casos de Covid-19. Questionada sobre as contradições entre o Governo central e a Comunidade de Madrid, sobre as medidas a tomar para conter a propagação do vírus na região, a mais afectada de toda a Espanha, a responsável não se quis alongar em pormenores.

Mas admitiu que não gosta de acordar e ver notícias nos jornais estrangeiros sobre este conflito. A Espanha registou, na sexta-feira, 11.325 novos casos, elevando para 789.932 o número total de infectados, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol. E o país contabilizou mais 113 mortes, aumentando o total de óbitos para 32.089.

Na quinta-feira, tinham sido 9.419 os novos casos, dos quais quase 35% em Madrid, com uma tendência preocupante ­ de aumento. Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infecções, tendo adicionado mais 2.536 casos aos números totais de quarta-feira, elevando o número para 240.959.