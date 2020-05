Covid-19: Sob para 350 mil o número de mortos no mundo

Nzeto vai ganhar escola com doze salas de aula

O município piscatório do Nzeto, província do Zaire, vai, no prazo de oito meses, contar com uma escola de doze salas de aula, a ser construída no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), cujo lançamento da primeira pedra teve lugar no passado fim-de-semana, a cargo do governador Pedro Makita.