Covid-19: Sugestão para experiência em África gera polémica

Dois pesquisadores franceses sugeriram fazer investigações sobre o novo coronavírus em África. A polémica conversa na televisão francesa LCI levou à reacção dura de alguns desportistas africanos, como Drogba, Eto'o e Demba Ba.

“Isto pode ser polémico, mas não deveríamos fazer um estudo em África, onde não têm máscaras e tratamentos? Se fazem estudos no caso da SIDA, onde usam prostitutas para provar certas coisas, por estarem muito expostas e não terem protecção”, atirou Jean Paul Mira, clínico do Hospital Cochin, de Paris, em declarações ao canal LCI.

Já Camille Locht, director de investigação do Instituto francês da Saúde e Investigação Médica, respondeu: “Tem razão. Estamos a pensar num estudo paralelo em África. Creio que há uma petição que, se ainda não saiu, vai sair, e pensamos seriamente nisso. Também não rejeitamos um estudo na Europa ou na Austrália.”

Face a isto, Didier Drogba, não ficou calado. “É totalmente inconcebível que tenhamos sequer de falar disto. África não é um laboratório. Estas declarações são realmente racistas. Ajudem a salvar África do coronavírus. Não queiram usar os africanos como cobaias. É asqueroso. Os líderes africanos têm a responsabilidade de proteger as suas populações de conspirações tão horrendas”, postou o ivoiriense.

“Bem-vindos ao ocidente, onde o branco se acha tão superior que o racismo se converte numa banalidade. É hora de nos levantarmos”, reagiu Demba Ba, do Basaksehir. Um comentário que mereceu a aprovação de Samuel Eto'o. O ex-futebolista, que jogou, entre outros clubes, no Barcelona e é uma lenda nos Camarões, escreveu: “Filhos da p...”.

As reacções de repúdio pelas ideias dos investigadores não se ficou pelo desporto. Várias personalidades da sociedade francesa, nomeadamente da cultura, manifestaram-se indignadas com tal sugestão por parte de duas pessoas da comunidade científica.