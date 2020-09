Mundo

Covid-19: Todos os chefes de poderes no Brasil têm ou tiveram Covid-19

“O presidente Rodrigo Maia testou positivo para a Covid-19, na quarta-feira. Ele manifestou sintomas brandos da doença e está a tratar-se na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento, respeitando as recomendações médicas".

Juiz Luiz Fux, do Supremo

Fotografia: DR

Com esta nota oficial da presidência da Câmara Baixa do parlamento brasileiro, fechou-se o ciclo: todos os chefes de poderes públicos no Brasil estão ou estiveram contaminados pelo novo coronavírus.

Ainda em Março, no início da pandemia, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, anunciou ter a doença. Já em Julho, foi a vez de Jair Bolsonaro, Presidente da República.



Dois dias antes do anúncio de Maia, entretanto, o juiz Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou que testara positivo para o Covid-19. Fux tomara posse na quinta-feira anterior, numa cerimónia para a qual fez questão da presença física de todas as autoridades a que tinha direito, de acordo com informações da coluna de Carolina Brígido, jornalista da revista Época.



Resultado: além de Maia e Fux, também foram infectados a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e dois juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

A primeira onda de conaminados na política surgiu após viagem oficial de Bolsonaro aos Estados Unidos - mais de 20 dos membros da comitiva acusaram positivo a exames à doença.

De resto, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e oito dos ministros do Governo também foram infectados. E aproxidamente metade dos governadores estaduais, 13 de 27, anunciaram ter a doença.