Covid-19: Trump diz que tratamento que recebeu “é uma cura” e promete disponibilizá-lo

Uma explicação sobre o tratamento que recebeu para curar a Covid-19, uma promessa de que o vai disponibilizar gratuitamente, agradecimentos a Deus e críticas à China. Tudo isto coube num vídeo de quatro minutos e 53 segundos, que Donald Trump gravou e publicou quarta-feira, no Twitter.

Numa altura em que o mundo desespera por uma vacina que elimine o novo coronavírus, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que o tratamento que recebeu (um cocktail antiviral da farmacêutica Regeneron, com anticorpos contra o Sars-COV-2) não se trata de uma terapia, porque, no entender dele, é mesmo “uma cura. Temos de o aprovar, é mais importante que a vacina”, disse, prometendo disponibilizar o tratamento a todos os americanos “de borla”.



O líder norte-americano explicou que só foi para o hospital “porque os médicos pediram”, porque até “nem tinha de ter ido”, e deixou elogios aos profissionais de saúde.



“Não me estava a sentir totalmente bem e eles deram-me Regeneron, deram-me outras coisas, mas deram-me Regeneron. Senti-me imediatamente bem”, frisou.



“Estamos a tentar que o Regeneron seja autorizado. Se estiverem no hospital e se estiveram mal, quero que o obtenham rapidamente e de borla. Se forem mais velhos, devem recebê-lo ainda mais rapidamente”, prosseguiu Trump, que explicou que tem “autorização de emergência para tomar o medicamento”.



“Temos muitas empresas na fase final da vacina, teremos uma vacina rapidamente, uma óptima vacina, devíamos ter uma vacina pronta antes das eleições (de 3 de Novembro), mas a política meteu-se no caminho. Tudo bem, vamos tê-la depois das eleições”, prometeu, insistindo que o tratamento que recebeu é uma cura.



“Vão dizer que isto é terapêutico, e se calhar estes medicamentos são mesmo terapêuticos, algumas pessoas não sabem definir terapêutico. As visões são diferentes, mas, para mim, é uma cura. Entrei, deram-me o tratamento e 24 horas depois estava perfeito, queria sair do hospital. Quero que toda a gente tenha o mesmo tratamento que o vosso Presidente”, afirmou Donald Trump no vídeo.



“Foi uma bênção de Deus ter apanhado isto (Covid-19). Se não tivesse apanhado, talvez estivesse a olhar para isto como para outros medicamentos”, continuou.



“Eu é que disse que queria ter este tratamento. Quero que tenham o mesmo tratamento e de borla. Vocês não têm culpa disto, a culpa é da China, a China vai pagar”, rematou Trump, ao seu estilo.